Soylu’dan bekar polislere evlilik tavsiyesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yılı dolayısıyla Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki bir polis denetleme noktasını ziyaret etti. Süleyman Soylu’ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti.

“ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN”

Soylu, burada yaptığı konuşmada, “Allah sizlerden razı olsun. Millet evinde bugün huzur içindeyse bunun en önemli teminatını sizler ortaya koyuyorsunuz” dedi.

Bir polis memuruna “Kaç çocuğun var” diye soran Süleyman Soylu, “Evli değilim” cevabını aldı. Bunun üzerine Soylu, “İşi biraz çabuk tutalım. Servet Bey, corona virüsünden sonra bir düğün yapalım mı?” dedi.

“İŞİ ÇABUK TUTALIM”

23 yaşındaki polis memuruna “Sen de mi bekarsın?” diye soran Süleyman Soylu, “Evliyim” yanıtını alması üzerine “Aferin sana” dedi. 33 yaşındaki komiser yardımcısına da aynı soruyu yönelten ve “Bekarım” yanıtını alan Soylu, evli olduğunu söyleyen memuru işaret ederek “O 23, sen 33 yaşındasın. Neden kaldın? Diyelim ki polis değilsin, bekarsın ve tek başına evde kalacaksın. Aile ile mi kalmak daha iyi tek başına kalmak mı daha iyi? Onun için işi çabuk tutalım” diye konuştu. (İHA)