SÖZCÜ İzmir’de mini tsunaminin olduğu Sığacık’ta! İşte korkutan kareler

İzmir’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından SÖZCÜ muhabiri Latif Sansür depremin merkez üssü Seferhisar’ın Sığacık Mahallesi’nde son durumu gözledi.

Görgü tanıkları, sahil ilçesi Seferihisar’da depremden birkaç dakika önce suların geriye çekildiğini, ardından yaklaşık 1,5 metre yükselerek tarihi Sığacık Kaleiçi’ndeki mahalleye geldiğini anlattı.

Sokaklara kadar gelen deniz suyu bölgede yoğun tahribat oluşturdu. İşletmeler ve araçlar hasar gördü. Balıkçı barınağındaki birçok teknenin de tsunamiden zarar gördüğü görüldü.

1 KİŞİ BOĞULARAK, 1 KİŞİ DE KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ

İlk belirlemelere göre olayda bir kişi boğularak, bir kişi de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bölgede zaman zaman suyun yükseldiği, tekrar geriye çekildiği tespit edildi.

VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Olay yerindeki bir vatandaş yaşananları şöyle anlattı:

* Depremden 20 saniye sonra deniz kenarına gittim. Sular 100 metre çekildi. Daha sonra çekilen sular büyük bir tsunami olarak geri geldi.

* Bütün Kaleiçi’ni su bastı. Parkları, evlerin alt katlarını su bastı. Deniz çekildikten sonra her taraf berbat.

* Herkes bir şeyler arıyor, panik var. Kayıplar olduğu söyleniyor.

Bölgede marinaya yakın bir işletme sahibi ise, “Hepimiz dışarı çıktık, sular gelmeye başlayıp panik oldu insanlar. Tekneler direkleri birbirine vurmaya başladı marinada. Oradan suların yükseldiğini anladık. İnsanlar kaçmaya başlayınca biz de üst kata çıktık. Ondan sonra bu hale geldi” dedi.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: 2 KİŞİ VEFAT ETTİ, 7 YARALI VAR

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olay yerinde SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

Yetişkin, şöyle konuştu:

* Şu ana kadar en kötü yerimiz afet olarak Sığacık. Bir tsunami yaşandı. Bir kişi suda boğularak vefat etti, yaşlı bir teyzemiz. Bir kişi de Doğanbey bölgesinde depremden korktuğu için geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

* Bize gelen habere göre 7 yaralımız var. Bunlar depremden kaçarken kolunu bacağını kıran insanlar.

* Genel anlamda maddi hasarımız çok büyük. Seferihisar’a ve tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.