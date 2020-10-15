Sözcü yazarı Çiğdem Toker’e ‘hizmet sağlanan vakıf’ davası

Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) “STK-Okul-Yurt Faaliyetleri 2018″ raporunu köşesine taşımıştı. Raporun temel konusu ise İBB'ce sağlanan farklı nitelikteki desteklerin ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem akrabalık hem de siyasi bağlar ile yakın olan vakıflara yönelmiş olmasıydı.

KÖŞE YAZISINA 80 BİN LİRALIK DAVA

Küçükçekmece 3 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Gazeteci Çiğdem Toker ve avukatı Fahri Emeksiz hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Kurucu Müdürü Ömer Kökçam tanık olarak dinlendi. Kökçam ifadesinde İBB'nin vakfa herhangi bir bağış yapmadığını söyleyerek, “İBB'den herhangi bir yardım almadık. Tüm bunların hepsini gönüllü olarak yaptık. En son geçtiğimiz Mart ayında biz İBB ile olan protokolü tarafımızca tek taraflı olarak feshettik. Belediyeye ait olan yerlerdeki bütün ekipmanlar belediyeye bırakılmıştır” dedi.

“VAKFIN ADI HİZMET SAĞLANAN VAKIFLAR ARASINDA”

Alınan beyanın ardından sonra söz verilen Çiğdem Toker ise, “Gerçek dışı olduğu söylenen haber, dava konusu yazının dayanağı olan belge, İBB'de yönetim değiştikten sonra yapılan teftiş incelemesinde, İBB bilgisayarında hazır olduğu tespit edilmiştir. Davacı vakfın adı hizmet sağlanan vakıflar arasında yer almaktadır. Gerçek dışı olduğu söylenen bu belgede adı yer almaktadır. Dava konusu yazımın hiçbir yerinde davacı vakfın münhasıra nakit yardım veya bağış aldığına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tarafların tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak için süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Gazeteci Çiğdem Toker'in avukatı Fahri Emeksiz de davanın reddedilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yazarımızın, görünür gerçeğin çok ötesinde, bizzat resmi inceleme raporlarına dayanan yazısı nedeniyle açılan bu davanın reddedilmesi, basın özgürlüğünün ve halka haber sunmanın önemine vurgu açısından son derece önemlidir” dedi.