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SÖZCÜ okurlarına önemli duyuru

Corona virüsüyle mücadele kapsamında dün gece geç saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm gazeteler gibi SÖZCÜ de satış noktalarına dağıtılamadı. SÖZCÜ yönetimi yasak kapsamındaki 31 ilde bazı belediyelerle ortak çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda gazeteniz SÖZCÜ, anlaşılan belediyeler vasıtasıyla siz değerli okurlarımıza bugün ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Sozcu.com.tr
13:19 -
Haberler Gündem
SÖZCÜ okurlarına önemli duyuru

Corona virüsü ile mücadele kapsamında hükümet, dün gece geç saatlerde 31 ilde toplam 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağı yüzünden bugün tüm bakkal ve marketler kapatıldı.

Gazeteniz SÖZCÜ de, tıpkı diğer gazeteler gibi, satış noktalarına ulaştırılamadı. SÖZCÜ yönetimi, siz değerli okurlarımız gazetelerinden mahrum kalmasın diye, 31 ilde bazı belediyelerle çözüm için ortak çalışmaya gitti.

Bu kapsamda gazeteniz SÖZCÜ, anlaşılan belediyeler vasıtasıyla okurlarına bugün ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Belediyeler, kendilerine ücretsiz teslim edilen gazeteleri siz değerli okurlarımıza yine ücretsiz olarak ulaştırmaya çalışacak.

Pazartesi gününden itibaren gazeteniz SÖZCÜ'yü her zaman olduğu gibi market ve bayilerden satın alabilirsiniz.

Corona Hükümet Pazartesi Sözcü
Son güncelleme: 13:49 11.04.2020
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