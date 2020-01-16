Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.01.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları her hafta saat 21.15'te açıklanyor. Süper Loto'da son iki çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı büyük ikramiye 4 milyon 288 bin liraya kadar yükseldi. Bu akşam ikramiyenin biraz daha artması bekleniyor. İşte 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar...

20:08 -
Haberler Gündem
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.01.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi, Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto, Cumartesi Sayısal Loto çekilişlerini düzenliyor. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam ediyor.

16 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

İLGİLİ HABER15 Ocak Şans Topu sonuçları15 Ocak Şans Topu sonuçları İLGİLİ HABER15 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı!15 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

canlı Çarşamba Google Milli Piyango MPİ noter on numara Pazartesi Şans Topu Şans Topu sonuçları Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Sözcü Süper Loto Süper Loto sonuçları
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more