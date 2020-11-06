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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Özelleşen Milli Piyango tarafından çekilen Süper Loto’da dün akşam büyük ikramiye bir kişiye isabet etti. 36 milyon 555 bin 353 liranın sahibi İzmir’in Konak ilçesinden bir talihli oldu. Süper Loto’da 5 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen 42. çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; "10-23-39-40-54-56"

Güncellenme: 08:30, 06/11/2020
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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişte beş bilen toplam 13 kişi ise 22 bin 122 liranın sahibi oldu.

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 5 Kasım 2020 tarihli 42. çekiliş sonuçları şu şekilde; 10-23-39-40-54-56

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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