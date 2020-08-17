Süper Loto’da ikramiye büyüyor! Süper Loto 16 Ağustos çekiliş sonuçları…

60 rakam arasından doğru 6 sayıyı tahmin edenlerin büyük ödülü kazandığı Süper Loto'da sonuçlar bilet numarasına yazarak online olarak da sorgulanabiliyor. Süper Loto'nun son yapılan çekilişinde büyük ödülü kazanan çıkmamıştı ve dün yapılan çekilişte de ikramiye devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’da yeni format sonrası 7. çekiliş dün akşam gerçekleşti. Şanslı rakamlar ise; 50-17-2-6-53-37 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.