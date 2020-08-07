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Süper Loto’da ikramiye katlanıyor! 6 Ağustos Süper Loto sonuçları…

Yenilenen sistemiyle ikramiye miktarının arttığı ve biletlerin de değiştiği Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 26 milyon 251 bin TL olarak açıklandı. Dün gerçekleştirilen 6 Ağustos tarihli Süper Loto çekilişinde kimse numaraları doğru tahmin edemeyince ikramiye devretti...

10:33 -
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Süper Loto’da ikramiye katlanıyor! 6 Ağustos Süper Loto sonuçları…

Süper Loto’da bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. 60 rakam arasından doğru 6 sayıyı tahmin edenlerin büyük ödülü kazandığı Süper Loto’da sonuçlar bilet numarasına yazarak online olarak da sorgulanabiliyor. Süper Loto’nun son yapılan çekilişinde büyük ödülü kazanan çıkmamıştı ve dün yapılan çekilişte de ikramiye devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun yeni formatıyla 3. çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto'nun 6 Ağustos 2020 tarihli sonuçları şu şekilde; 9-20-21-25-38-53

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto Süper Loto sonuçları
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