Süper Piyango sonuçları belli oldu! İşte 13 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları…

Her gün 1 kişiye 500 bin ve 5 kişiye de 10 bin TL ikramiye dağıtan Süper Piyango oyununda sonuçlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) düzenlediği ve internet üzerinden oynanabilen Süper Piyango’nun bu akşamki sonuçları haberimizde. İşte 13 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları…

13 MAYIS 2020 SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

13-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: nesine.com-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

328816



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

083965 481980 566210 722788 895070



Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ’nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılacak. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 500 bin TL, 5 kişi ise 10 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15’te yapılacak.