Suudi Arabistan’daki Türk işçiler isyan etti: Ölüme terk edildik

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir inşaatta çalışmak üzere giden, Suudi inşaat firması kendilerine oturma izni almayınca cezalı duruma düştükleri için de Türkiye’ye dönemeyen 196 işçi, SÖZCÜ’ye tüm milletvekillerine hitaben görüntülü mesaj gönderdi.

“Biz burada rehin tutuluyoruz, bize sahip çıkacak, bir Allahın kulu yok mu?” diye haykıran işçiler, “milletvekilleriyle konuşuyoruz, bize ‘biz laf değil icraat üretiyoruz” diyorlar, 38 gündür bir icraat görmedik” dediler.

“İSVEÇ’E UÇAK GÖNDERDİNİZ, BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?”

Dışişleri ve Sağlık Bakanlarına seslenen mağdur işçilerden Erdal Tetik, 600 milletvekiline seslendiklerini söyleyerek, “Biz burada rehin tutuluyoruz. Türkiye’de bizim sorunumuzu çözecek bir Allah’ın kulu yok mu? Nerede Dışişleri, Sağlık Bakanı. Bir insan için uçak gönderdiniz, biz köle miyiz, insan değil miyiz? Hepimizin psikolojisi bozuldu. Corona yanı başımızda. Ölmemizi mi bekliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“BU KADAR İNSANA ZULMETMENİN NE ANLAMI VAR”

Türk konsolosluğu başta olmak üzere, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini, sorunlarına çözüm üretmeye çalışmadığını söyleyen Tetik, “Konsolosluktakiler bizi oyalıyor. Buradaki iş adamlarının ağzıyla konuşuyor. Bu kadar insana zulmetmenin en anlamı var. Hani bir Türk dünyaya bedeldi. Burada 196 Türk insanını rehin bıraktınız, ayıptır utanın” dedi.

‘HAK ARAMAK YASAK’

Yaşadıkları sağlıksız ortamda, corona korkusu ve çaresizliğin herkesi hasta ettiğini söyleyen işçilerden Muhammet Öğüç, “Burada sesimizi duyuramıyoruz. Arabistan hükümetinin kuralları çok ağır. Arap firması ve devletine bir şey soramıyoruz. Bizler burada ölüme terk edildik” diyerek, umutsuzluğunu dile getirdi.

MİLLETVEKİLLERİ ‘BİZ LAF DEĞİL İCRAAT YAPIYORUZ” DİYOR

İktidar partisinin milletvekillerine sorunlarını defalarca aktardıklarını söyleyen İdris Türkoğlu da, Suudi Arabistan’da bayram tatilinin önümüzdeki Cuma başlayacağını, öncesinde Türkiye’ye dönmelerinin sağlanması için girişimde bulunulmasını istedi.

Öğüç, “Hükümetten milletvekilleriyle konuşuyoruz. Bize ‘biz laf değil, icraat üretiyoruz’ diyorlar. Hani icraatınız? 38 Gündür bizi oyalıyorlar. Basına video vermeyin, fotoğraf göndermeyin, bayrama kadar sizleri ailelerinize ulaştıracağız diyerek oyaladılar. Cuma günü burada bayram tatili başlıyor. Ve biz burada, ailelerimiz orada” diyerek bayramı aileleriyle geçiremeyecekleri için üzgün olduklarını söyledi.

İŞÇİLER OYUNA GETİRİLMİŞ

Suudi Arabistan'a çalışma umuduyla giden Türk işçilerin, havaalanında Arabistanlı müteahhide iki yıl çalışma taahhüdünde bulundukları ortaya çıktı.

Arap müteahhit sorumlu olduğu halde Türk işçilere oturma izni almadığı gibi, üç ay çalıştıkları halde hiç bir ödeme de yapmadı.

Oturma izni alınmadığı için cezalı duruma düşen işçilerin Suudi Arabistan’dan ayrılabilmeleri için hükümete ceza olarak 4 milyon TL karşılığı riyal ödemeleri gerekiyor. Yasalara göre cezayı ödemesi gereken Arap müteahhit Türk işçilere “param yok, cezayı ödeyemem” dedi.