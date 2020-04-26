Tahliye olan mahkumun corona testi pozitif çıktı! Mahalle karantinaya alındı

Cezaevinden tahliye olan S.K.’nın yaşadığı şehre dönmesinin ardından yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşine yapılan testin de pozitif çıkması üzerine mahalledeki 76 ev karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Ağrı'nın Patnos ilçesindeki ceza infaz kurumundan 12 Nisan 2020 tarihinde tahliye olup ilimiz İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokaktaki ikametine gelen S.K., korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 Nisan 2020 tarihinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

*S.K.'nın eşi A.K.'nın da bugün (26.04.2020) korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından, S.K.'nın ikameti ve çevresi olan Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi 3 ve 4. Sokaklar ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün itibariyle karantina altına alınmıştır.

*Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı. İHA

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