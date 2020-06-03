Tatil cennetinde onu herkes çok seviyordu… ‘Maho’dan acı haber geldi!

Kaza, dün akşam Çukurbağ Yarımadası yolunda meydana geldi. Eve özel paket servis hizmeti yapan ve Kaşlıların ‘Maho’ lakabını taktığı Mahmut Ildız’ın kullandığ motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Ağır yaralanan Ildız, hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Mustafa K. ise karakola götürüldü.

ÜCRETSİZ SERVİSLE TAKDİR TOPLAMIŞTI

Kaş’ta ‘Maho’ olarak tanınan Mahmut Ildız, ‘Maho servis’ adıyla evlere özel kuryelik yaparak geçimini sağlıyordu.

Kaşlılar tarafından çok sevilen Mahmut Ildız ayrıca corona virüsü salgını sürecinde başlattığı “Evde kal. 65 yaş üstü hasta olan ve hamile kadınlara servis ücretsizdir” kampanyasıyla da takdir toplamıştı. (DHA)