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Tatil cennetinde onu herkes çok seviyordu… ‘Maho’dan acı haber geldi!

Kaş'ta şehir içi yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü Mahmut Ildız (46) yaşamını yitirdi. Motosikletiyle evlere özel paket servis hizmeti verdiği için 'Maho servis' adıyla tanınan Ildız'ı herkes çok seviyordu.

08:36 -
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Tatil cennetinde onu herkes çok seviyordu… ‘Maho’dan acı haber geldi!

Kaza, dün akşam Çukurbağ Yarımadası yolunda meydana geldi. Eve özel paket servis hizmeti yapan ve Kaşlıların ‘Maho’ lakabını taktığı Mahmut Ildız’ın kullandığ motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsüyle çarpıştı.

(FOTO: DHA)

Ağır yaralanan Ildız, hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Mustafa K. ise karakola  götürüldü.

ÜCRETSİZ SERVİSLE TAKDİR TOPLAMIŞTI

Kaş’ta ‘Maho’ olarak tanınan Mahmut Ildız, ‘Maho servis’ adıyla evlere özel kuryelik yaparak geçimini sağlıyordu.

(FOTO: DHA)

Kaşlılar tarafından çok sevilen Mahmut Ildız ayrıca corona virüsü salgını sürecinde başlattığı “Evde kal. 65 yaş üstü hasta olan ve hamile kadınlara servis ücretsizdir” kampanyasıyla da takdir toplamıştı. (DHA)

Corona Haber hamile kaza motosiklet tatil
Son güncelleme: 08:40 03.06.2020
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