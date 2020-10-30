Tazminat mağduru madenciler İzmir’e yardıma gidiyor

İzmir’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 12’ye, yaralı sayısı 438’e yükselirken bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardım için arama kurtarma ekipleri gitmeye devam ediyor.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 20 gündür alacakları tazminatları için nöbete devam eden maden işçileri de depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deneyimli 10 kişilik bir tahlisiye ekibi oluşturarak İzmir’e gönderdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*İzmir'de büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Kırkağaç'ta hakları için direnen madenciler olarak tahlisiye ve arama kurtarma konusunda deneyimli olana arkadaşlarımızdan 10 kişilik bir ekip oluşturduk.

*İzmir'e doğru yola çıkıyoruz. Umarız ki can kayıpları artmasın. Umarım bize ihtiyaç olmasın. Ayrıca Soma'da faaliyet gösteren maden şirketlerine çağrıda bulunuyoruz.

*Tahlisiye ekiplerini İzmir'e doğru harekete geçirmesinde büyük fayda vardır. Geçmiş olsun İzmir.

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