Tecavüzle suçlanan profesör davasında görüntüler kayıp!

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re´sen tahliye edildi.

Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.

Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.’nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt ile birlikte yargılanmaya başladı.

CEP TELEFONLARI VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İlk duruşması 11 Aralık´ta yapılan dava kapsamında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sanıklar ve mağdur Ç.B.’ye ait cep telefonları ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için istediği bilirkişi raporu tamamlandı.

Telefonlar detaylı olarak incelenip raporlanırken, olay tarihini de kapsayan 3 Nisan ile 5 Nisan 2019 tarihleri arasında karşılıklı görüşme, mesaj alıp/gönderme, whatsapp mesajları ve video/resim gönderme olup olmadığının tespiti ve eğer varsa içeriği ile ilgili çalışma yapıldı. Ayrıca toplam 75 adet video dosyasından oluşan kamera görüntüleri detaylı olarak incelenirken, video dosyalarının ekran görüntüleri de CD olarak dava dosyasına girdi.

Görüntülerde; Bilgili ile Ç.B.’nin mutfağa birlikte girişi, mutfaktan dışarıya doğru cep telefonunun fırlatılması, Bilgili’nin odadan çıkıp telefonu yerden alarak mutfağa dönmesi, Ç.B.’nin odadan çıkıp sendeleyip tökezlemesi ve koltuğa düşmesi, hemen ardından Bilgili’nin elinde telefon ile odadan çıkışı, Bilgili´nin Ç.B.’yi mutfağa getirmesi, Ç.B.’nin odadan hızla çıkışı, daha sonra Ç.B’nin sendeleyerek duvardan tutunarak başka bir odaya girişi, Serkan Durmaz’ın elinde serum askısı ve serum ile Ç.B’nin odasına girişi, Durmazın merdivenleri temizleyip paspasla silmesi, sonrasında Durmaz´ın elinde steteskop ve farklı materyaller ile Ç.B´nin odasına defalarca girip çıkması ve sabah saat 08.15´te Ç.B.’nin Durmaz´ın yardımıyla araca bindirilmesi yer aldı.

OLAY GECESİNE AİT 1 SAATLİK GÖRÜNTÜ YOK

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, olayın yaşandığı geceye ait kamera görüntülerinde 1 saatlik zaman diliminin kayıp oluşuna dikkat çekildi.

Raporda, bu durum “3 Nisan 2019 ve 4 Nisan 2019 tarihi arasındaki video dosyalarındaki kamera görüntülerinde herhangi bir ekleme, çıkarma veya görüntü üzerinde bir manipülasyon bulunamamıştır. Ancak 4 Nisan 2019 tarihinde 00.00-01.00 arasındaki bir saatlik zaman dilimine rastlanılmamıştır. Bu zamana en yakın bölüm 4 Nisan 2019 00.00-00.08 arasındaki görüntü kaydı şeklinde tespit edilmiştir. `CAM07´ olarak geçen üst kat koridor kısmını gösteren kamera görüntülerinde 00.08-01.00 arasındaki kısım bulunmamaktadır” şeklinde ifade edildi.

İncelenen telefonlarda suç unsuru olabilecek veya inceleme konusuna dair herhangi bir mesaj veya multimedya dosyasına rastlanmadığı belirtilirken, Hasan Bilgili ile Ç.B. arasında 3 Nisan 2019 ile 5 Nisan 2019 tarihlerinde hiç arama kaydı bulunmadığına da işaret edildi.

“AVUKAT GELİNCE TELAŞ YAPTI DEMESİNLER”

Bilirkişi raporundaki telefon kayıtları, olay gecesi ve sabahı Hasan Bilgili ile Serkan Durmaz arasında yoğun bir cep telefonu trafiği yaşandığını ortaya koydu.

Durmaz, 4 Nisan sabahı saat 05.18’de Bilgili’ye gönderdiği mesajda, “Telefonunu arabada biraz şarja takarsanız ben gece taktım ama şarj olmamış kapanmasın arayanı falan olursa” diye yazarken, Bilgili’de 5 Nisan sabahı saat 07.37´de olayı soruşturmak için gelen polisler ile ilgili Durmaz’a, “Polisler hangi karakoldan öğrenir misiniz, cep telefonunu alabilirsen iyi olur” mesajını gönderdi.

Ardından Durmaz’dan ‘acil’ notuyla Ç.B.’nin TC kimlik numarası ile doğum tarihini isteyen Bilgili, “avukatla geliyoruz 30 dakika” mesajını yazdı.

Durmaz´ın yanıt olarak, “Burası rahat gibi ama avukat gelince telaş yaptı demesinler, telefonunuza bakabilirler kamerada mesaj falan atıyorsunuz” uyarısında bulunması dikkat çekti.

Raporda ayrıca Ç.B.’nin telefonuna ait kayıtlarda annesinin olay gecesi 3 Nisan tarihinde saat 21.43´te gönderdiği “beni ara” ve saat 23.41´den sonra arka arkaya gönderdiği “saat kaç olursa olsun beni ara, merak ediyorum”, “ameliyattaymışsın çıkınca ara” ve “sen arayana kadar uyumayacağım” mesajları da yer aldı. (DHA)

İLGİLİ HABER Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davası' sanığına tahliye