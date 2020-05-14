Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılınca ortalık karıştı!

Daha önce süper taşıyıcı olayı ile gündeme gelen Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Vakıf Mahallesi’nde bugün yeni bir olay yaşandı.

Vakıf Mahallesi’nde oturan 70 yaşındaki H.H isimli kadın rahatsızlığı nedeniyle geldiği ilçe devlet hastanesinde taşıdığı semptomlar corona virüsüne yakın olunca doktorlar tarafından test yapılmasına karar verildi.

TEST SONUCUNU BEKLEMEDİ

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan yaşlı kadının test sonucu pozitif çıkınca ortalık karıştı.

Önce hastane içerisinde aranan kadın bulunamayınca hastane polisi ve jandarmaya haber verildi.

Hastane çevresinde ve şehir merkezinde de aramalar başlarken bir ekip de yaşlı kadının evine gitti.

EVİNDE BULUNDU

Ekipler evde buldukları yaşlı kadını tekrar hastaneye getirilerek tedavi altına aldı.

Yaşanan olay sonrasında Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri hemen harekete geçerek kadının ailesi ve temas edebileceği diğer kişiler hakkında bilgi toplamaya başladı.

SÜPER TAŞIYICI İLE AYNI MAHALLE

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşlarındaki H.A. adlı kadın corona virüsü belirtileri ile getirildiği hastanede yapılan testlerde durumu ‘pozitif’ çıktı.

Karantinaya alınan kadın, daha sonra yoğun bakıma alındı.

İlk olarak ailesinden başlanılan araştırmada H.A.’nın yakın zamanda düzenlene iftar, mukabele ve cenaze sonrasındaki mevlütlere katıldığı ve virüsü ilk belirlemelere göre 46 kişiye bulaştırdığı ortaya çıkmıştı.