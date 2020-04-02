TIR şoföründen sonra tarım işçisi de ‘Evde Kal’ çağrısına isyan etti: Biz salata yiyoruz siz kebaba vuruyorsunuz!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye ulaşan corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ‘Evde Kal' çağrıları birçok kentte uyulmaya başlandı.

Evini geçindirmek için çalışmak zoruna kalan yevmiyeli işçiler ise dışarıda çalışmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Gaziantepli Malik Yılmaz isimli TIR şoförü, çektiği videoda “Evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem” demişti.

Yılmaz’ın bu videosu bir anda sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, Yılmaz daha sonra gözaltına alınarak ifadesi alınmıştı. Buna benzer bir tepkide Şanlıurfalı bir tarım işçisinden geldi.

“BİZ SALATA YİYORUZ SİZ KEBABA VURUYORSUNUZ”

Şanlıurfa'da çiftçilik yapan Halil Ay isimli vatandaş, ‘Evde Kal’ çağrılarına’ kendi üslubunca tepki gösterdi.

Sosyal medyada bir anda yayılan görüntülerde Halil Ay, ‘Evde Kal’ çağrılarına şöyle tepki gösteriyor;

* Evde kal Türkiye diyorlar ama memur maaşını evde alıyor, müdür maaşını evde alıyor, öğretmen maaşını evde alıyor sonra çıkmışlar evde kal Türkiye diyorlar.

* Ben yevmiye ile çalışıyorum şimdi buradan Şanlıurfa'daki 14 milletvekiline sesleniyorum; Evde kal diyorsunuz değil mi? Alın ne yiyoruz salata, ne yiyoruz yumurta, ne yiyoruz patates. Siz kebaba vuruyorsunuz kebaba.

* Biz çıkmazsak acımızdan öleceğiz bu nasıl bir iş ya, tarım işçilerine hiç kimse kıymet vermiyor. Ne yapacağım ben söyle. Evde kal demek kolay hele bir işçi kısmını yevmiyeci kısmını söyle nasıl evde kalacağız? Çocuklar aç kalır çocuklar.

* 14 milletvekili gönderdik Ankara'ya neredesiniz, hepiniz maaşınızı alıp yatıyorsunuz.