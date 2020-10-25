Trafikte can veren bisiklet sürücüleri için pedal çevirdiler

Türkiye genelinde yüzlerce bisikletçi, bugün trafikteki bisiklet sürücülerinin ölümlerine dikkat çekmek için önemli bir etkinlik düzenledi.

İzmir, Adana, Urfa, Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bartın, Diyarbakır, Muğla, Eskişehir, Kırklareli, Aydın, Balıkesir ve Mersin’de düzenlenen etkinliklerde pedallar, yaşamını yitiren bisiklet sürücüleri için çevrildi.

15 BİNDEN FAZLA BİSİKLETLİ KAZA

TÜİK’in verilerine göre 2018-2019 yıllarında 15 bin 842 bisiklet, trafik polisi sorumluluk bölgesinde kazaya karıştı. Yine aynı yıllarda bisikletli kazada ölen sürücü sayısı 238 olarak açıklandı. Son kazalarla birlikte ölen kişi sayısının 258’ye çıktığı tahmin ediliyor.

KAMYON ALTINDA KALARAK EZİLDİLER

Bisikletlilerin hayatını kaybettiği çarpmaların en sonuncusu İzmir ve Alanya’da yaşandı. İzmir’in Çiğli ilçesinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, ters yönden gelen bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan bisikletli Svetlana Stolbun ise hafriyat kamyonu tarafından ezilerek can verdi.

BİR HAFTADA 6 BİSİKLETLİ MOTORLU TAŞITIN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

İzmir Urla’da Nimetullah Kayumi, Hatay’da Ahmet Doğan, İzmir’de Güner Erdoğdu, Hatay Antakya’da Umut Yorgun, son haftalarda trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüleri olarak kayıtlara geçti. Bir haftada toplamda 6 bisikletli, motorlu taşıt çarpması sonucu hayatını kaybetti.

“ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELİYOR”

Bisikletli Yaşam Platformu adına konuşan Mustafa Karakuş, ölümlerin tamamının bisikletlilerin emniyet şeridinde arkadan çarpmayla hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Motorlu taşıt sürücülerinin “Duyarsız, dikkatsiz” oluşundan çarpmaların yaşandığını belirterek “Aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü bir çok çarpma motorlu araç sürücüsünün en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor. Yani görmesine karşın bisikletliye çarpıyor. Çarpma sonrası ise beyanlar hep ‘görmedim ya da yolun ortasından gidiyordu’ diye oluyor. 258 çarpmada 258 sürücünün de haklı olması mantık dışı. Çarpmaların önemli bölümünde kamera görüntülerine baktığınızda da bu durum açıkça ortaya çıkıyor. Yani bisikletli için ölüm göz göre göre geliyor” dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Çarpma sayısındaki bu artışın artık toplumun her kesimi tarafından görülmesi gerektiğini ve bisikletli yaşamın gelişmesi için tedbir, denetim ve eğitimlerin artırılması gerektiğini ifade eden Karakuş, “Tüm bakanlık ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalı. Güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmeli” diye konuştu.

İNSANA SAYGIYLA KULLANILMALI

Güvenli bisikletli ulaşımın trafikte benimsenmesi gerektiğini söyleyen Karakuş, şunları söyledi;

*Trafik kanunu çıktığından beri yazan bir madde var. O da diyor ki bisiklet bir ulaşım aracıdır. Bu aracın trafikte nasıl kullanılacağı yine kanunda yazıyor.

*2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre bisikletliler varsa bisiklet yolunu, bisiklet yolu yok ise motorlu araç yolunun sağ şeridini kullanırlar ve geçiş önceliğine sahiptirler.

*Ama sürücü kurslarında Türkiye’de sadece otomobili kullanmaya yönelik bir algı var. Otomobili kurallara uygun kullanmaya yönelik algı yok. İnsanlarda bu algının yaratılması mümkün. Çünkü dünya aracını böyle kullanıyor. İnsana saygıyla kullanıyor.

“ELLERİMİZ KANA BULANMASIN”

*Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerin artırılmasını istiyoruz. Çünkü bisikletime çarparsan ölürüm! Bunun için tüm trafik birimlerinden tüm araç sürücülerine bu konuda durmaksızın uyarılar yapılmasını istiyoruz.

*Motorlu taşıt eğitimleri ve sınavlarında da bu konunun ciddi şekilde ele alınmasını istiyoruz. Ortada 258 can var. Sadece iki yılda kaybettiğimiz 258 kişi işte tüm bunların olmaması yüzünden hayatını kaybetti.

*Bu ölümleri durdurmak hepimizin elinde, devam etmesi ve ellerimizin kana bulanması da yine bizlerin elinde. Gelin bu çarpmaları durduralım.

JANDARMADAN UYARI

Jandarma Genel Komutanlığı, motorlu araç sürücülerini bu konuda şöyle uyardı:

“Trafikte motorlu araçların yanında, insan/hayvan gücü ile kullanılan motorsuz araçlar da yer almaktadır. Bisiklet de bu motorsuz araçlardan biridir. Lütfen trafiğe çıktığınız andan itibaren bisiklet sürücülerinin de trafiğin bir parçası olduğunu unutmayın.”