TTB: Gündem değiştirme girişimlerine itibar etmeyin

TTB'nin sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan kısa açıklamada “TTB ve hekimler olarak #İşimizÇokDerdimizBüyük Ülkemizin gerçek gündemi dün açıklanan 62 ölüm 1771 yeni vaka ile Covid-19 pandemisidir. Hedef gösterme ve gündem değiştirme girişimlerine itibar edilmemesi tüm hekimler adına vatandaşlardan ve saygın medya kurumlarından ricamızdır” denildi.

“İHANET OLUŞUMU”

Türk Tabipleri Birliği, artan vaka sayılarına dikkat çekmek, hayatını kaybeden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amacıyla, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.

Bu eyleme tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TTB yönelik tartışma yaratan bir çağrı yaptı. Türkiye’deki hekimlerin yaklaşık yüzde 90’ının üye olduğu TTB’yi ‘ihanet oluşumu’ olarak nitelendiren Bahçeli birliğin kapatılmasını istedi.

TTB KAPATILSIN ÇAĞRISI

Bahçeli, tepki çeken açıklamasında şunları dile getirmişti:

* Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.

* Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik ‘Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz’ eylemi haince bir tertiptir.

* Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.

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