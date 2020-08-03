TTB üyesinden kritik iddia: Yoğun bakımlarda yer yok!

TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya Tele1 Ana Haber canlı yayınında vaka sayılarının artış gösterdiği Güneydoğu Anadolu’da sahadan gelen bilgileri paylaştı.

Covid-19 servislerindeki yer kalmadığını öne süren Yerlikaya, “Sahadan gelen bilgiler mızrak çuvala sığmıyor dedirten cinsten. Diyarbakır, Mardin, Urfa’dan birçok arkadaşımızın aktarımlarına göre yoğun bakım ünitelerinde yatırılacak hasta yeri yok. Şu anda herhangi bir hastayı kamu hastanelerinde yatırmak istediğinizde bir hastanın vefatı veya iyileşmesi sonrası yerlerine yatırılabiliyor. Diyarbakır’da günlük sayısı örneğin 300 civarında. Urfa’da bu rakam 300-350 civarında” dedi.

“AÇIKLANAN RAKAMLAR BÜTÜNÜ YANSITMIYOR”

Bu iki ildeki sayıların toplamının günlük Türkiye’de açıklanan vaka sayısı rakamlarına çok yakın olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, “Sadece bölgede bu sayılara baktığımızda bile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 950 bin bandındaki hasta sayısını geçiyor. Bu sayıları nasıl elde ediyorlar anlamakta güçlük çekiyoruz. Birçok ilde vaka sayılarında ciddi bir artış var. Şu anda açıklanan rakamlar gerçekliğin bir kısmını ifade ediyor. Gerçekliğin bütününü yansıtmıyor” diye konuştu.

“AÇIKLANAN RAKAM, SAHADAKİ VERİLERLE UYUŞMUYOR”

Sadece Diyarbakır’da bir gecede 8 hastanın vefat ettiği zaman diliminde Türkiye genelinde açıklanan vefat eden hasta sayısının 17 olduğunu öne süren Yerlikaya, “Bütün illeri bir araya getirdiğimizde gerçekten açıklanan rakamlarla sahadaki verilerle birbiriyle uyuşmadığını, sahadaki verilerin çok daha fazlasını ifade ettiğini biliyoruz” dedi.

“BAŞHEKİMLİKLERDEN TALİMAT VAR”

Her hastaya artık test yapılmadığı yönündeki iddiaları değerlendiren Yerlikaya, “Sahadan arkadaşlarımızın aktardıklarına göre asemptomatik dediğimiz herhangi bir şikayeti olmayan kişilerin hiçbir şekilde test yapılmaması, 50 yaşındaki kişilerin hastaneye yatırılmaması, evde takiplerinin yapılması bu evdeki takiplerin de birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimleri tarafından yürütülmesi konusunda başhekimliklerden gelen bir talimat var” dedi.