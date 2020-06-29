TÜİK ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı!

TÜİK, geçtiğimiz yılın ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini detaylı bir çalışma ile kamuoyuna açıkladı. Ülkemizde geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren 435 bin 941 kişiden 64 bin 317'si 55 yaş altı kişilerden oluştu. Yıllara göre genel ölüm hızı son 5 yılda değişmezken, bebek ölümlerinde çok az düşüş gözlendi.

DOLAŞIM SİSTEMİ İLK SIRADA

Türkiye'de ölüm nedenlerinin ilk sırasında dolaşım sistemi hastalıkları 160 bin 263 kişi ile ilk sırada yer alırken, iyi huylu kötü huylu tümörlerden ölenlerin sayısı 80 bin 186, solunum sistemi hastalıklarından ölüm sayısı ise 56 bin 391 oldu. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından ölenlerin sayısı 19 bin 998 olarak kayıtlara geçti.

AYDIN DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN ÖLÜMDE LİDER

Dolaşım sistemi hastalıklarında ölümlerin sadece 3 bin 839'u 45 yaş altı kişilerde yaşandı. En yüksek ölüm oranı ise 75 yaş üstündekilerde görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarında Aydın yüzde 47.2 ile ilk sırada yer alırken, onu Denizli, Kırıkkale, Çanakkale ve Çorum izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarının en az görüldüğü beş ile ise şöyle sıralandı: Hakkari, Van, Kayseri, Şırnak ve Ağrı.