Tunç Soyer 19 Mayıs kutlamalarına bisikletiyle katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulu Önder’in gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na sabah 07.00’de bisikletiyle geldi. Anıta vatandaşlar adına karanfil bırakan Başkan Soyer, burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

“DAHA AYDINLIK BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ”

Soyer, buradan yine bisikletiyle 33 kilometre uzaklıktaki Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na gitti.

Soyer burada yaptığı açıklamada ”19 Mayıs gerçekten Türkiye Cumhuriyeti için son derece anlamlı bir gün. Kuruluşun ilk adımları ve o nedenle de çok heyecan verici. Özellikle bir İzmirli olarak… Çünkü İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Ve bu gururu ilelebet taşıyacak. Biz de bu şehirde yaşayan insanlar olarak bu gururu taşıyoruz. Buradan özellikle tüm gençlerin bayramlarını kutluyorum ve atalarımızın mirasını torunlarına bırakmalarını diliyorum. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Son nefesimize kadar çalışacağız. Ve daha aydınlık bir Türkiye bırakacağız” dedi.

Doğal Yaşam Parkı’nı dolaşan Soyer, hayvanları elleriyle besledi.