Tunceli’de kayıp kardeşlerden ikincisi de bulundu

13 Eylül günü Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, Elazığ Palu nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler özel araçlarıyla dağ sarımsağı toplamaya gitmiş ve araç üzerine bir not ile telefon numarası bırakılan iki kardeşten bir daha haber alınamamıştı.

Olayın ardından Tunceli AFAD ekipleri, gönüllü ekipler ve Jandarma ekipleri de hem karada hem suda arama çalışmaları başlatmıştı.

KAYIP OLAN DİĞER KARDEŞİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

Kayıp kardeşlerden Bozkurt Aydemir’in cansız bedeni, önceki gün olay yerinin 500 metre aşağısında bir kayanın altında bulundu. Aydemir’in cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kayıp olan diğer kardeş için de arama çalışmalarına devam edildi.

Ekiplerin gün boyu süren arama çalışmalarında Siliç Köprüsü yakınlarında suyun içerisinde Mehmet Aydemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan cenaze Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.