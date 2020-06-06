Türkiye aşığı büyükelçi ve eşi dönüyor

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi Marion Erdmann için veda zamanı geldi. Görev süresini tamamlayan Büyükelçi ve eşi arkalarında renkli anılar bırakarak ülkelerine dönüyor. Çok iyi Türkçe bilen ve eşinin görevi sırasında bağlama çalmasını da öğrenen Marion Erdmann, elçilikteki her resepsiyonda İstiklal Marşı'nı ezbere okuması ile tanınıyor.

Büyükelçi Erdmann da konutunun bahçesinde küçük bir hayvanat bahçesi kurup at üzerinde gezintiler yapıyordu. Bayan Erdmann, piyanist Gülsin Onay'ın da yakın dostu. Onay, sosyal medya hesabından Erdmann'la ilgili şu notu paylaşmıştı: Babamı ve beni sabah kahvaltısında misafir ettiler. Marion Hanımefendi'nin saz hocası ile düeti ve babacığımın eşlik ettiği Türk-Alman şarkıları ile müzik kalplerimizde yine aynı dili konuşturdu.

2015'te eşinin görevi nedeniyle Türkiye'ye gelen Erdmann'ın bağlamasıyla tanışması da o tarihe rastlıyor. Gitarına tel ararken girdiği mağazada, duvarda asılı bağlamayı alan ve çalmasını öğrenen Erdmann, Aşık Veysel'in hayranı oldu. Elçilikte Aşık Veysel anısına gece de düzenledi.