Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç? İllere göre koronavirüs tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri paylaştı. 1 Ağustos Cumartesi gününün tablosuna göre 19 kişi hayatını kaybederken 996 yeni vaka tespit edildi.

İL İL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, covid19bilgi.saglik.gov.tr adresinden, hem günlük hem de haftalık olarak corona virüsü haritalarını yayınlıyor. Yayınlanan tablolarda, şehirlerdeki ve bölgelerdeki aktif hasta sayıları, günlük pozitif çıkan hasta sayıları ve vaka artış hızları paylaşılıyor.

BAKAN KRİTİK 5 İLİ AÇIKLADI

Tedbire ihtiyaç olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Koca yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

* Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu.

* Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya.

* 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.

DÜN 982 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca'nın açıkladığı 31 Temmuz corona virüsü tablosuna göre 17 kişi hayatını kaybetmiş, 982 vaka tespit edilmiş ve 996 kişi iyileşmişti.