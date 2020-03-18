Türkiye’de coronadan ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti… Toprağa verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Hayatını kaybeden vatandaşın kimliği açıklanmazken sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Beyoğlu’ndaki bir eczanenin sahibi olan İhsan G.'nin corona virüsü nedeniyle ölen kişi olduğu öne sürüldü.

90 yaşındaki eczacı bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Giray'ın yakınlarının cami ile mezarlıkta maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

YAKINLARI YALANLADI

Eczacı Giray'ın cenaze törenine katılan yakınları sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı. Yakınları Giray'ın zatürreden öldüğünü ve ölümünün corona virüsü ile bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Giray’ın yakını olduğunu söyleyen Mecit isimli şahıs şu ifadeleri kullandı:

* Yakınım hakkında internette çıkan haberler tamamen yalan. Sadece denk gelmesi. Yaşı da tutmuyor zaten.

* Bakanın açıkladığı yaş 89, rahmetli 90 yaşındaydı. Bu zamanlarda herkesi sorumluluk sahibi olmaya çağırıyorum.

* Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İnternette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber.

ARKADAŞI: CORONADAN DEĞİL

Öte yandan, sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşlar İhsan G.'nin Beyoğlu'ndaki eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekti.

Giray'ı yıllardır tanıdığını söyleyen esnaf arkadaşı, “Çok iyi insandı ben tanıyordum. Yalan söylüyorlar corona virüsünden ölmedi” şeklinde konuştu. (İHA)