Türkiye’de ilk kez bir ilin corona vaka sayısı açıklandı!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının başında gazetecilerin sosyal mesafelerine dikkat çeken Vali Bektaş, oturma düzeninin aralıklarla olmasını istedi. Bektaş, “Bu işin şakası yok” diye sözlerini sürdürdü.

“TESPİT ETTİĞİMİZ TEK BAĞLANTI İSTANBUL GÖZÜKÜYOR”

Vali Bektaş, kentteki corona virüs testi pozitif çıkanların İstanbul temaslı olduğuna dikkat çekti. Bektaş, şunları söyledi;

*Bizim vak’alarda tespit ettiğimiz vak’a öykülerinde tespit ettiğimiz tek bağlantı İstanbul gözüküyor. Yurt dışı, Umreci şu bu değil. Almancı, İtalyancı değil.

*Dolayısıyla İstanbul kaynaklı gidiş gelişlere herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Belki bu konuda bakanlığımız bizden eğer isterse daha ileri tedbirleri getireceğiz. Gelecek, fakat şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Vak’alarımızın ortak paydası bir İstanbul bağlantısı var.

“BU RİSKTEN KORUNMUŞ HİÇBİR SOKAK, CADDE, MAHALLE, SEMT YOK”

Vali Erdoğan Bektaş, corona virüsten korunmanın önemine dikkat çekti. Bektaş, sözlerini şöyle sürdürüdü;

*Bugün itibariyle 22 pozitif vakamız var. Bu gün bir hastamızı kaybettik. 62 yaşındaki bir kadın. Aynı zamanda yüksek tansiyon, şeker ve astım hastası bir hastamızı bu gün kaybettik.

*Pozitif tanısı olan bir hastamızı bu gün kaybettik. Varmış gibi davranacağız. Her nokta her sokak, her mahallede bu risk var mı yok mu? Bu kadar net söylüyoruz. Daha nasıl söyleyebiliriz.

*Bu riskle beraber yaşıyoruz. Biz şimdi 22 vak’a tespit ettik. Zonguldak’ta bütün mevcut corona virüs kapmış hasta sayısı 22’midir. Herkes biliyor ki değil. Biz 22’sini tespit ettik. Biz hepsini tespit ettik diyebilir miyiz ki? Bizim tespit ettiklerimizin 22’si pozitif çıktı. Bunu diyebiliriz.

*Bu bize ne kadar ışık tutabilir, biraz tutar. Ama bırakın ışık tutması gereken kurumlara ışık tutsun. Biz hepimiz asıl üzerimize düşen şeyin üzerine yoğunlaşmalıyız.

*Böyle bir risk var. İçimizde. Bundan korunmuş hiç kimse hiçbir sokak, mahalle, semt yok. Tedbirlerimizi ona göre almak zorundayız. Herkes kendi OHAL’ini ilan etmeli.

CHP’Lİ VEKİL DE YAKALANDI İDDİASI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın corona virüse yakalandığı iddia edildi. Yavuzyılmaz ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Ben önceki gün toplantı düzenlemiştim. Zonguldak'ta 12 vaka olduğunu, tanı kiti bulunmadığını ve örneklerin Bolu ve Ankara'ya gönderilip, vakit kaybedildiğini söyledim.

*Bugün de Zonguldak Valiliği 22 vaka olduğunu açıkladı. İlk kez bir ilde kaç vaka olduğu ortaya çıktı.

*Herhalde bu konuyla çok ilgilendiğim için bir iddia ortaya atıp beni hedef aldılar. Ama gayet iyiyim, hiç bir sağlık problemim yok.

