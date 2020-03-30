Türkiye’nin konuştuğu TIR şoförü Nevşin Mengü’ye anlattı: Neden evde kalınmıyor…

Corona virüsle mücadele için başlatılan “EvdeKal Türkiye” kampanyasını “Çalışmak zorundayım… Nasıl evde kalayım! Beni virüs değil bu düzen öldürür!” sözleriyle eleştiren ve sosyal medyanın gündemine oturan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz dün gözaltına alındı.

‘Kanunlara uymamaya teşvik' suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve mahkeme tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan Yılmaz adliyeden çıkar çıkmaz Sözcü'ye konuştu.

Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Yılmaz “Neden ‘isyan' videosunu çektiğini ve yaşadıklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da “Herkes zorluk çekiyor. Herkes evde. Biz bir sosyal devletiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayız. Bugüne kadar da bırakmadık” sözlerini de değerlendiren Yılmaz yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

YILMAZ: İŞSİZ KALMA DURUMU İLE KARŞI KARŞIYAYIM

Malik Yılmaz, işsiz kalma durumuyla karşı karşıya olduğunu da paylaştı. “Müdürlerim beni arayacaklarını söylediler, şu an bir işim olmayabilir” ifadelerini kullandı. Müdürlerini arayıp işe devam edip etmeyeceğini sorduğunu ancak müdürlerinden net bir yanıt alamadığını belirten Yılmaz, “Şu an işten kovulmuş olabilirim. Bu yüksek bir ihtimal ama henüz bana bildirilmedi” dedi.

İLK VİDEOMDAN SONRA SİVİL KİŞİLER BENİ SORMUŞ

Türkiye'nin gündemine oturan Malik Yılmaz, daha önce de bir video çekip sosyal medyada paylaşmış. İlk videonun ardından sivil giyimli kişilerin eski iş yerine gidip kendisini sorduğunu anlatan Yılmaz, durumu “Onlar bence düşüncelerimize karşı olan siyasi partilerimizin partizanları” sözleriyle değerlendirdi.

YALNIZ OLMADIĞIMI BİLMEK GÜZEL

Gözaltının SÖZCÜ tarafından duyulmasının ardından destek mesajları aldığını, yalnız kalmamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu ifade eden Yılmaz, destek verenlere de SÖZCÜ aracılığıyla teşekkür etti.