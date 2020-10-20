Üsküdar Belediyesi’nin tabelasına “TC” eklendi

Üsküdar Belediye Meclisi'nin İYİ Parti'li üyesi İbrahim Giritoğlu, 3 Eylül 2019 tarihinde önerge vererek Üsküdar Belediyesi'nin tabelasına “TC” ibaresinin eklenmesini önermişti.

Önergede Giritoğlu, Üsküdar'ın tarihçesini anlatarak “Üsküdar Belediyesi'nin çok ciddi bir ayıbı oldu geçtiğimiz dönem. Tabelamızda Anadolu'daki varlığımızın güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yer almadı. Şimdi Türklüğümüze, fetih ruhumuza, ecdadımıza, milli mücadele şehit ve gazilerimizin aziz hatırasına karşı görevimizi yerine getirmek adına bu anlı şanlı ifadeyi tabelamıza el birliği ile hak ettiği yerleştirelim. Burada Üsküdar için bir şans olan her biri birbirinden kıymetli meclis üyeleri olarak belediyemizin önünde sıraya girelim , tabelamızı elden ele taşıyalım ve hak ettiği yere asalım. Cumhuriyetine sahip çıkan meclis olma şansımız var. Üsküdarımıza da yakışan budur” dedi.

SESSİZ SEDASIZ EKLENDİ

Önerge başkanlık makamına havale edildi ancak 13 ay boyunca bir gelişme olmadı. Geçtiğimiz günlerde ise belediyenin tabelasına “TC” ibaresinin eklendiği görüldü. Önergeyi veren Giritoğlu, “13 ay boyunca soru önergeme yanıt vermediler ama şimdi sessiz sedasız tabelaya TC'yi eklemişler. Sonuç olarak doğru olan yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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