Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü

Yangın, 7 Temmuz Salı gecesi Muratpaşa ilçesideki 7 katlı bir apartmanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da yaşayan Rus M.G.'nin evinde gece 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevleri ve dumanları fark eden apartman sakinleri binayı boşaltarak itfaiye ve polisten yardım talep etti.

YANGINDAN İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bu sıra evde olduğu belirtilen M.G., itfaiye tarafından evden çıkartıldı. Olaydan 1 gün sonra da küle dönen aynı evde yangın çıktığı ihbarını alan ekipler, evde çeşitli eşyaların yandığını tespit edip alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

İki gün üst üste çıkan yangın sonrası apartman sakinleri bu durumdan şüphelenerek, yangını evde oturan M.G.'nin çıkardığını iddia etti. Apartman sakinleri M.G. hakkında polise şikayetçi oldu.

“TEMİZLİĞE GELDİM”

Dün öğle saatlerinde ise apartman sakinleri, içerisinde bazı eşyaların yer aldığı büyük bir poşetle eve gelen M.G.'yi apartmana sokmadı. Apartman sakinlerinden biri “Evi yaktığın yetmiyor mu” diyerek M. G.'nin üzerine yürüdü.

Rusya uyruklu M. G.'ye yumruk atan apartman sakinine araya giren diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı. “Niye geldin” diye soran apartman sakinine M.G., “Temizliğe geldim. Niye yakıyorsun değil, nasıl yandı demiyorsun? Konuş önce. Ev yanana kadar neredeydin?” diyerek karşılık verdi.

“BEN YAKMADIM”

M. G., basın mensuplarının ‘Evi siz mi yaktınız?' sorusuna ise “Ben yakmadım. Üzerime yandı. Kapı kapalıydı” şeklinde cevap verdi. Apartman sakinlerinin polis çağırması üzerine M.G. elindeki poşetle olay yerinden ayrıldı.

“ŞİKAYETÇİYİZ”

M.G.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri süren Ali Yağcı, “İki gün önce evi yakmış. Şikayetçi olduk artık ne ifade verdiyse serbest bırakılmış. Dün yine evi yakmaya gelmiş. Annesi korkudan sığınma evine kaçmış. ‘Kendi evim' diyor. Kimin evini yakıyorsun sen? Ev sahibi de istemiyor, hala eve geliyor. Şikayetçiyiz” dedi.. (İHA)