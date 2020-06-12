Vali açıkladı: 320 corona vakası var

Hatay Valisi Rahmi Doğan, pandemi sürecinde Hatay'daki pozitif vaka sayısını 320 olarak açıkladı. Temel atma töreninde konuşan Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

320 VAKA AÇIKLANDI

*Hatay'da pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu sayı Hatay'ın nüfus kriterine göre sıralandığında, tahmin ediyorum en başarılı iller içerisinde yer alır.

*Bugün itibariyle sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib ve 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in de vakalarını söylemek istiyorum. İdlib ve Afrin'de sivil vatandaşların hiç birinde pozitif vakaya rastlamadık.

*Ancak oraya Türkiye'den göreve giden personelimiz, askerlerimiz vasıtasıyla, bunlarda korunaklı alanlarda kalıyorlar. Pozitif çıkan 320 vakanın 150 tanesi oradan çıktı. 120 tanesi Afrin'deki polislerimizde çıktı, 20 tanesi ilimizdeki hava tümen taburunda çıktı.

YURT DIŞINDAN GELENLERDE ÇIKTI

Bunlara ilaveten Sayın vekillerimiz çok uğraştılar, İçişleri Bakanımız da çok uğraştılar, Arabistan'daki yaşayan Hataylı hemşerilerimizi buraya getirme çabası var. En son buraya geçen hafta gelen 517 kişilik Suudi Arabistan heyetinin içinde de pozitif vaka çıktı.

Vakaları sıfırlamak isterken yurtdışından gelen hastalarla birlikte bugün itibariyle 20 pozitif vakamız var.

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