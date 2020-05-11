Vali: Başaramazsak sonuçlar ilimizdeki durumu çok farklı yönlere götürebilir

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı paylaşımda, bu hassas süreçte ev ziyareti, toplu yemek, bahçede toplu oturma gibi mücadele sürecini olumsuz etkileyecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan beklentilerinin ve özellikle ricalarının yapılan her türlü uyarı ve çağrıya uyarak, toplu ortamdan uzak durmaları olduğunu belirten Vali Şıldak, yapılan bütün çağrıların zorunlu haller dışında herkesin kendi evinde kalmasına yönelik olduğunun altını çizdi.

Şıldak, sosyal mesafe kuralını ihlal eden bu tür durumların hastalığın yayılma riskini artırdığını ifade ederek, her türlü sosyal hareketliliğin corona salgınıyla mücadele süreci açısından son derece sakıncalı olduğunu belirtti.

“İLİMİZDEKİ DURUMU ÇOK FARKLI YÖNLERE GÖTÜREBİLİR”

Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

* Değerli Burdurlular, son günlerde vatandaşlarımız arasında bir araya gelme, çeşitli vesilelerle toplanma, toplu iftar ve ev ziyaretleri şeklinde Korona virüs tedbirlerine aykırı davranışlarda artış yaşandığı görülmektedir.

* Bilindiği gibi bütün uyarılarımız ve çağrılarımız her türlü toplu ortamdan uzak durulması, mümkünse herkesin kendi evinde kalmasına yöneliktir.

* Sosyal mesafe kuralını ihlal eden bu tür durumları hastalığın yayılma riskini arttırması nedeniyle son derece sakıncalı buluyoruz.

* Vatandaşlarımızdan ev ziyareti, toplu yemek, bahçede toplu oturma gibi tehlike oluşturabilecek her türlü olumsuz davranıştan kaçınmalarını özellikle rica ediyorum.

* Bu aşamaya kadar bütün tedbirleri uyum içerisinde birlikte uygulayarak bugüne geldik.

* Bundan sonra da Burdur'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın asla duyarlılıklarını kaybetmemelerini bekliyorum.

* Bunu başaramazsak, karşılaşacağımız sonuçlar ilimizdeki durumu çok farklı yönlere götürebilecektir.

* Tedbirlere sonuna kadar uyalım. İHA