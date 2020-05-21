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Valilik açıkladı! Maske takmak zorunlu hale getirildi

Üç milyondan fazla kişinin yaşadığı Bursa'da valiliğin corona virüsü tedbirleri kapsamında aldığı yeni karara göre; belirlenen cadde, alan ve iş yerlerinde ağzı ile burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

20:40 -
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Valilik açıkladı! Maske takmak zorunlu hale getirildi

3 milyon 56 bin 120 kişinin yaşadığı Bursa’da, valilik tarafından yapılan duyuruda, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, işyeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Valilik, tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceğini açıkladı.

“İLİMİZİN TÜM İLÇELERİNDE…”

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Koronavirüs salgının görüldüğü andan itibaren Sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararları uygulamaya geçirilmiştir.

*Bu kapsamda; İl Hıfzısıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile; ilimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak belirlenen cadde ve alanlarda vatandaşların, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, ağzı burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

*Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir. DHA

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Son güncelleme: 20:42 21.05.2020
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