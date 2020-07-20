Van’da ölü sayısı 60’a yükseldi! “İhmal olduğu kesin”

27 Haziran gecesi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat Akbaş ile Medeni Akbaş için kayıp başvurusu yapıldı. Ertesi gece bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilen Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

BATAN TEKNE 106.5 METRE DERİNLİKTE

Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler çıkarılmaya devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda bir cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 60 oldu.

” NASIL BU KADAR KOLAY İRTİBAT KURABİLİYORLAR?”

Yaşanan üzücü olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Türk Tabipler Birliği Başkanı Deniz Özgür Değer, şöyle konuştu:

* Biz de bu sürecin takipçisiyiz, göçmenler genelde Van-İran sınırından giriyor. O sınır güvenliği tam sağlanmıyor olabilir. Ama burada göçmenler çeşitli kontrol noktalarından geçmemek için Van Gölü’nü kullanıyor.

* İnsan kaçakçılığı yapan kişiler de bu durumu fırsata çevirerek bir şekilde insanları teknelerle götürmeye çalışıyor.

* Van Gölü’nde bulunan tekneler insan taşımaya uygun tekneler değil. Bu göçmenler büyük ihtimalle Van Gölü üzerinden Altınsaç ilçesine çıkacaklardı ve onları kaçakçılar Tatvan’a yakın bir yerde indirecekti.

* Tatvan’dan itibaren ise muhtemelen otobüs ya da farklı toplu taşıma araçlarıyla devam edeceklerdi. Ama o kontrol noktalarında geçmemek için bu yolu kullanmak istemişlerdir.

* Ölü sayısının artmasından biz de endişeleniyoruz. Çünkü çok sayıda insan olduğu söylendi bize de ama kesin bir sayı maalesef bilmiyoruz.

* İhmalin çoğu şuradan kaynaklanıyor, sınır geçişlerinde bir kontrol yok. İnsanlar çok kolay bir şekilde sınırdan geçebiliyor. Yetkililerin bu konuda bir araştırma yapması gerekiyor.

* Göçmenler çok kolay bir şekilde insan kaçakçılarıyla nasıl irtibat kurabiliyor?