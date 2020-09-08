Van’da ‘Yıldırım-10 Norduz Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı’nca ‘Yıldırım-10 Norduz Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu.
Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personel katılıyor.
Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Operasyonları’ kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi. (DHA)