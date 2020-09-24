Vatandaşlar İstanbul’da da hissedilen depremde yaşananları anlattı: Korkunç bir şeydi!

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında 16:38 bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli önce 4.3 daha sonra 4.2 olarak açıkladı, AFAD da 4.2 olarak duyurdu.

“KORKUNÇ BİR ŞEYDİ”

“Deprem 3-5 saniye sürdü” şeklinde konuşan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bir kişi “Odamdaydım. Aniden masa ve sandalyeler sallanmaya başladı. Korkudan arkadaşlarımın yanına gittim ve beraber hemen aşağıya indik. Korkunç bir şeydi” dedi.

“METANETİMİZİ KORUMAYI BAŞARDIK”

Başka bir vatandaş da “Korkutucu bir andı ama metanetimizi de korumayı başardık. Sarsıntı kesildiği zaman yavaş bir şekilde aşağıya indik. Maskelerimizi bile unuttuk öyle bir heyecan vardı” şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği de deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı.