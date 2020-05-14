Vefa Sosyal Destek Grubu nedir? Vefa Sosyal Destek Grubu numarası kaç?

Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyor. Vefa Sosyal Destek Grupları'na vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

VEFA SOSYAL DESTEK HATTI NUMARASI KAÇ?

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa Sosyal Destek hatına ulaşabiliyor.

YÜZBİNLERCE KİŞİ ULAŞTI

İçişleri Bakanlığı ihtiyaçların iletildiği 112, 115, 156 numaralarına gelen çağrı sayısını açıkladı: 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir. Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 23 bin arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.