Woman Challenge nedir? ‘Challenge Accepted’ akımı merak konusu…

Woman Challenge sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve kadınların farkındalık hareketi destek görmeye devam ediyor. Birçok kadın siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak, kadınlara yönelik saldırılara karşı çıktı. Paylaşılan fotoğrafların altında İngilizce #ChallengeAccepted (Meydan okuma kabul edildi) etiketiyle “Kadın dayanışması”, “İstanbul sözleşmesi yaşatır” paylaşımları yapılıyor.

WOMAN CHALLENGE NEDİR?

“Challenge Accepted” ana hashtag'iyle başlayan hareket Türkiye'de de kısa sürede yayılmış oldu. Pek çok ünlü ismin destek verdiği harekette kadınlar şiddet, taciz ve eşitsizliğe karşı seslerini yükseltiyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor.