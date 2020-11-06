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Ya toplanma alanı çökerse

İstanbul’daki toplanma yerlerinin yanından geçmek istemezsiniz! Kilometrekareye 3 bin kişinin düştüğü İstanbul’da, depremden sonragidilecek 1876 adet nokta belirlendi. Ama çoğuna gitmek cesaret ister. İstanbul'da depreminde 50 bine yakın binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. Felaket büyük. İnsanlar ölmez sağ kalırsa, yakınlarıyla buluşabilsinler diye AVM'ler, parklar, mezarlıklar ve bazı binaların yanı toplanma yeri olarak belirlendi, tabelalar asıldı. Ama binalar çürük. 39 ilçede afet sonrası için belirlenen toplanma alanlarının arasında yıkılacak haldeki iş yerinin önü, apartmanın köşesi, hastane acil girişinin önü de var...

Güncellenme: 05:29, 06/11/2020
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Ya toplanma alanı çökerse

Batuhan SERİM / Fahrettin Öztürk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentteki 39 ilçenin afet sonrası ‘Toplanma ve Geçici Barınma Alanları'nı belirleyerek kamuoyuna açıkladı.

Kilometrekareye 2997 kişinin düştüğü İstanbul'da, “Toplanma ve Geçici Barınma Alanı” olarak belirlenen bin 876 açık alanın büyük kısmı; parklar, mezarlıklar ve AVM'lerden oluşuyor. Ancak bazı toplanma alanları var ki, normal zamanda yanından geçmek istemeyeceğiniz türden.

Bu çevrede oturanlar olası depremde bu alanları tercih etmeyeceklerini söylüyor. İşte yapılaşmanın yoğun olduğu Kağıthane ve Şişli ilçelerinde ‘dikkat edilmesi' gereken toplanma alanlarının bazıları:

TOPLANMA YERİ DAHA TEHLİKELİ

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir apartmanın altı toplanma alanı olarak belirlendi. Burada yaşayan vatandaşlar olası depremde toplanılması istenen yerin gidilecek son yer olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir iş yeri önü olarak belirlenen toplanma alanı ise duvarındaki çatlaklar nedeniyle yıkılacak gibi duruyor. Yine Şişli'de özel bir hastanenin acil girişi önü de toplanma alanı olarak belirlenen yerler arasında.

GİDİLECEK SON YER
İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Şişli'deki bazı toplanma alanları, önünden bile geçmek istemeyeceğiniz türden.

hastane istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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