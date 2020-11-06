Ya toplanma alanı çökerse

Batuhan SERİM / Fahrettin Öztürk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentteki 39 ilçenin afet sonrası ‘Toplanma ve Geçici Barınma Alanları'nı belirleyerek kamuoyuna açıkladı.

Kilometrekareye 2997 kişinin düştüğü İstanbul'da, “Toplanma ve Geçici Barınma Alanı” olarak belirlenen bin 876 açık alanın büyük kısmı; parklar, mezarlıklar ve AVM'lerden oluşuyor. Ancak bazı toplanma alanları var ki, normal zamanda yanından geçmek istemeyeceğiniz türden.

Bu çevrede oturanlar olası depremde bu alanları tercih etmeyeceklerini söylüyor. İşte yapılaşmanın yoğun olduğu Kağıthane ve Şişli ilçelerinde ‘dikkat edilmesi' gereken toplanma alanlarının bazıları:

TOPLANMA YERİ DAHA TEHLİKELİ

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir apartmanın altı toplanma alanı olarak belirlendi. Burada yaşayan vatandaşlar olası depremde toplanılması istenen yerin gidilecek son yer olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir iş yeri önü olarak belirlenen toplanma alanı ise duvarındaki çatlaklar nedeniyle yıkılacak gibi duruyor. Yine Şişli'de özel bir hastanenin acil girişi önü de toplanma alanı olarak belirlenen yerler arasında.