Yalova’da tersane işçileri: Önlem alınmıyor. Endişe içindeyiz.

Sözcü WhatsApp ihbar hattına gönderilen görüntülerde Yalova tersanelerinde tehlikenin nedenli büyük olduğuna dikkat çekildi. Corana virüsüne karşı tersanelerde hiçbir önlem alınmadığına dikkat çeken işçiler, endişe içinde olduklarını ifade etti.

3 BİN 700 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Tersane çalışanı bir işçi yaşananları şöyle ifade etti:

* Sadece çalışmakta olduğumuz tersanemizde 3700 kişi bulunmakta. Servis ve yemekhane de işverenimizin ihmali dahilinde olmasada corona virüsünün görülebileceği ihtimaline karşı çok ciddi endişe taşımaktayız.

* Tersanemize İzmit, İstanbul ve Yalova’nın yanı sıra Bursa ve Orhangazi dahil bir çok yerden işçi arkadaşlarımız gelmekte.

* Olası bir salgın durumunda hastalık çok çeşitli illere kolayca aktarılabilir durumda. Yani basımızdaki 15 bin kişilik tersanelerde de durum farklı değil.

* İşsiz kalma korkusuyla işimize korku içinde gidip gelmekteyiz. Devlet büyüklerimiz den ricamız ücretsiz de olsa bizlere izin hakkı vermeleridir” ifadeleri kullandı.



DÜN BİR İŞÇİ 40 DERECE ATEŞLE HASTANEYE GETİRİLDİ

Yalova'da tersane çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi dün ateşi 40 dereceye çıkınca bir başka işçi tarafından Corona virüsü şüphesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’ne getirildi.

Yalova Devlet Hastanesi’ne yönlendirildiklerini belirten İşçi, “Yalova Devlet Hastanesi Acil bölümüne gittiğimizde arkadaşımızı normal hastaların arasına aldılar. Ateşini ölçtüler, ilaç yazdılar başka hiçbir işlem yapmadılar. Soğuk algınlığı deyip gönderdiler” diyerek tepki göstermişti.

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Johns Hopkins University