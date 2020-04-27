Yanlış yazılan bir harf nedeniyle hayatı altüst oldu

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, 10 yıl önce hayatını kaybeden annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle zor günler geçiriyor. Küçük, ‘Hediye’ olan annesinin ismi Pazarcık Nüfus Müdürlüğü kütüğünde ‘Hadiye’ olarak yazıldığı için resmi bir işlem yaptıramıyor.

Talihsiz adam, corona virüsü salgını nedeniyle başvurduğu 1000 liralık yardımdan faydalanamıyor. Hatayı 15 gün önce fark eden Salih Küçük, şunları söyledi:

VALİ VE KAYMAKAM’DAN YARDIM İSTEDİ

* Biz yedi kardeşiz, benimle beraber üç kardeşimde anne ismi ‘Hediye’ yazarken, diğer dört kardeşimde ‘Hadiye’ yazıyor. Rahmetlinin ismi Hediye’ydi, nasıl olmuşsa kütükte ‘Hadiye’ olarak değiştirilmiş.

* Corona virüsü nedeniyle iş yerim kapalı. Destek kredisine başvurdum ama kimliğimdeki sıkıntı yüzünden alamadım. Ailece perişan haldeyiz. Gaziantep Valisi'nden, Şehitkamil Kaymakamı'ndan rica ediyorum. Yardımcı olsunlar. (İHA)