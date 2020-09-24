Yargıtay’dan Mümtazer Türköne için tahliye kararı

Kapatılan Zaman yazarı Mümzater Türköne, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 27 Temmuz 2016'da gözaltına alındı ve 4 Ağustos 2016'da “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçundan tutuklandı.

İstanbul Başsavcılığı, 2017'de Türköne hakkında darbeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olma suçlarından dava açtı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2018'de Türköne'ye FETÖ üyesi olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Türköne, darbe suçlamasından ise beraat etti.

İstinafın onadığı cezaya ilişkin Yargıtay yapılan başvuruyu değerlendirdi.

Yargıtay verilen cezayı bozarak Türköne’nin tahliyesini hükmetti.