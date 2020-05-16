Yaycı’nın görev değişikliğine 15 Temmuz gazileri tepki gösterdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına FETÖ ile mücadelede simge haline gelen 15 Temmuz'da gazi olan isimler tepki gösterdi.

15 Temmuz’da gazi olan eski Jandarma İstihbarat Plan ve Güvenlik Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Güven Şağban, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede görev değişikliğinin “tasfiye” olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

* Bir sabah uyandığında, resmi gazetede emekli veya tayin edildiğine dair bir Cumhurbaşkanlığı kararı görürsün. Oysa sen sadece, sana verilen görevi en iyi şekilde yapmışsındır.

“İLK TASFİYE EDİLEN OLDUM”

* Ucu okyanus ötesine dayanan bir terör ve casusluk örgütüyle yanında sadece bir avuç insan ile mücadele etmişsindir. ‘FETÖ'ye dokunan yanar!' özdeyişini haklı kılacak şekilde ya emekli edilirsin ya da tayin edilirsin.

* Ben ve birkaç arkadaşım, 15 Temmuz gecesi saat 22:30'da FETÖ'ye müdahale eden ilk kişilerdik. İlk tasfiye edilen de ben oldum. Beni tasfiye etmek için, ne gibi algı operasyonları yaptıklarını da çok iyi biliyorum.

* Ulusalcı, milliyetçi, ülkücü, solcu, alevi gibi akıllarına ne gelirse, benim hakkımda gerçek dışı olan ne varsa söylediler.

“MAVİ VATAN” VURGUSU

* O yüzden Cihat Yaycı Amirali en iyi ben anlarım. Cihat Yaycı'nın vatanı ve milleti için yaptıkları ortadadır. Vatan ve millet sevdası ile hareket etmiş, ‘Mavi Vatan' söylemini ve haritasını ortaya atarak, dünya kamuoyunun gündemine oturmuştur.

* FETÖ ile mücadelesini ise anlatmaya bile gerek yoktur. Maruz kaldığı bu muameleye rağmen, Amiral Cihat Yaycı yine de vatan ve millet sevgisinden zerre bir şey kaybetmeyecek, hatta daha da kara sevda olacaktır.

DAYATMA İHTİMALİ



Yaycı'nın, FETÖ'nün tasfiye etmek istediği kişiler arasında yer aldığını söyleyen Şağban, “Örgüt başına ‘Türkiye'de kimi tasfiye etmek istersin?’ diye sorsalar, hiç duraksamadan ‘Cihat Yaycı’ der. Yunan Milli Savunma Bakanı’na aynı soruyu sorun, aynı cevabı alırsınız. İsrail Genelkurmay Başkanı’na sorun, cevap değişmez. Hatta Trump bile aynı cevabı verir.

Aklıma bu tasfiye işleminin Türkiye'ye yapılan bir dayatma olabileceği ihtimali de geliyor” dedi.

ORTAK ÖZELLİK: ATATÜRK

15 Temmuz gazisi Emekli Kurmay Albay Aziz Yılmaz da görev değişikliğine ilişkin şöyle konuştu:

* 15 Temmuz öncesinde vatansever subayları tasfiye etmek için FETÖ'nün uyguladığı yöntemler ‘iftira kampanyaları’ ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarında birçok subay tasfiye edilmiştir.

* Şimdi de aynı yöntemlerle tasfiyelere devam ediliyor. Tasfiye edilen subayların ortak özellikleri şunlardır: FETÖ’cü olmamaları, vatansever olmaları, Atatürk'ü sevmeleri ve FETÖ mücadele etmeleridir.

“FETÖ BAYRAM ETTİ”

15 Temmuz Gazisi emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz’ın yaptığı açıklama ise şöyle:

* 15 Temmuz darbe girişiminde ilk kez tartıya çıkan ve püskürtülen FETÖ, Haşhaşi/Suikastçi kimliğine geri döndü.

* Dikkat dağıtarak, sabırlı bir şekilde önündeki engelleri harcıyor.

* İlk Metin Temel şimdi de ‘FETÖMetre’nin’ ve Libya kazanımının mimarı Cihat Yaycı. FETÖ'nün 2. bayramı.