Yeni çevre yolu çiftçileri hapsetti! Tarla ve evler arasına Çin Seddi!

Bergama-Soma Karayolu olarak da bilinen eski çevre yolu, etrafındaki yapılaşmanın artması nedeniyle trafik sıkışıklığına uğradı. Bunun üzerine, TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların geçişini de sağlayacak çevre yolu projesi hayata geçirildi.

Göçbeyli-Ayaskent Kavşağı'ndan, Kınık-Soma Çevre Yolu'na bağlanacak 10.3 kilometrelik yolun yapım çalışması başladı. Fakat yol yapımı, hesapta olmayan sorunları gündeme getirdi. Yeni yol, Bağlar Mevkii ile Bergama kent merkezini ayırdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar çevre yolu nedeniyle evlerine ve bahçelerine giden ara yolların kapandığını, bağlara ulaşmanın başka bir yolu kalmadığını belirtti.

KARAYOLLARI: YAPACAK BİR ŞEY YOK

Bunun yanı sıra, hesap edilmeyen bir başka sorun daha baş gösterdi. Yolun yükselmesi sonucunda, yapılan su menfezlerinin bölgede su baskınları oluşturacağı öne sürüldü. Vatandaşlar, Devlet Sular İdaresi'ne (DSİ) ait kanaletlere servis yolu yapılmadığını dile da getirdi.

Yöre yaşayanları 150 imza toplayarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuruda bulundu ve sorunları gözler önüne sererek çözüm istedi. Vatandaşlar, Karayolları'nın “Yapacak bir şey yok” cevabı verdiğini bildirdi. Derdine derman arayan çiftçiler SÖZCÜ'ye konuştu.

BAĞLARI SU BASACAK

Akın Yasa: Burası Bergama Krallığı'ndan beri var olan, 2 bin yıllık kullanılan ova yolu. O zamanki planlama bunlardan daha iyi. Şimdi 40 metre genişliğinde yol yapıyorlar ama ara bağlantı yollarını planlamıyorlar. Yolu Çin Seddi gibi yaparak, Bergama'nın 2 bin yıllık mesire alanını ve bağları Bergama'dan koparıyorlar. Buradan çocuklar okula gidiyor, çöp kamyonları geçiyor, üretici ürününü taşıyor. Ayrıca, insanlar DSİ kanaletinden su alıyor ama bunun için bir servis yolu yapılmıyor. Bu da yetmezmiş gibi bağlantı yolunun önüne su menfezi yapıyorlar. Bu, “Biz sizin sokağınızı dere haline getiriyoruz. Burada yağacak yağmur sularını sizin sokağınıza salıyoruz. Evinize, bağlarınıza su bastıracağız” demek.

EV VE BAĞLARIMIZA GEÇİŞ YOLU YAPILMADI

Kemal Başkaya: Burada evim ve arazim var. Şimdi ben nereden geçeyim? Her arazi sahibinin, her evi olanın geçiş yolu olması lazım. Belediye buraya “Sizin çöpünüzü alacağım” diye çöp bidonu koydu. Onu nasıl alacak?

Ercan Ataysan: 50 senedir burada yaşıyorum. Plansız, programsız başladılar bu işe. Bize geçit bırakmadılar. Yolun dibinde arazim var, arazime gelemeyeceğim. Yolum kapanıyor. Nasıl olacak bu iş, ben anlamadım.

HELİKOPTERLE Mİ GEÇECEĞİZ?

Mutlu Budak: Bu yol bizim çocukluğumuzun yolu. Hayatımız burada geçti. Bu eski üretim yolunun kapanıyor olması anlaşılabilir bir şey değil. İmza topladık ama kimseye ulaşamadık. Biz bağlarımıza kayıkla mı geçeceğiz, helikopterle mi geçeceğiz?

Nazmiye Ovacık (Bahçelievler Muhtarı): Biz çevre yolu ile ilgili sorunları iki aydan beri Karayolları'na ve belediyeye ilettik. Bağlantı yolları ve yan yol yok. Üretici ürünlerini nasıl çıkaracak? Üstelik yapılan menfezler yolları dereye çevirecek ve ürünlere zarar verecek. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz.