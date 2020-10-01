Yılmaz Özdil vaka sayısı tartışmasını yorumladı: Vatan haini olmamak için sessiz sessiz öleceğiz

Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın konuğu oldu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Özdil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığına yönelik açıklamalarını da yorumladı.

Özdil, Koca’nın açıklamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanımız açısından bakarsak bugün de ‘hasta mıyız değil miyiz’ tartışmalarına dayanarak bir tweet daha attı. Dedi ki ‘ulusal çıkarları koruyoruz, siz leke arıyorsunuz’.

* Demek ki yakında corona olanlar vatan haini ilan edilecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü insanların corona olduğunu söylemesi ulusal çıkarlara aykırı demek ki.

* Efendi gibi uslu uslu ölün kardeşim. Çünkü corona olduğunuzu söylerseniz ulusal çıkarlara aykırı davranmış oluyorsunuz. Vatan hainisiniz, FETÖ’cüsünüz ve PKK’lısınız demek.

* Bir süredir zaten bu son derece samimi bir şekilde ortaya konuyor. Sadece AKP’li iseniz corona olma hakkına sahipsiniz. Mesela Bülent Arınç, atlattılar eşiyle beraber. Daha sonra sayın Binali Yıldırım, corona oldu. Çok şükür onlar da atlattı.

* Mesela 82 milyonluk Türkiye yurttaşları arasında sadece önemli bir AKP’li olursanız corona olduğunuz topluma deklare ediliyor. Onun dışında herkes corona olsa bile dün bizzat Sağlık Bakanımızın söylediği gibi corona olmadığını söylemesi gerekiyor. Güzel bir pandemi mücadelesi yürütülüyor Türkiye’de.

* Corona pozitif çıkarsanız siz hasta değilsiniz. Dün Sağlık Bakanımız öyle söyledi. Yok pozitif çıkmayıp coronadan ölürseniz zaten corona değilsiniz. Pozitif çıkıp coronadan öldüğünüzde eğer zatürreden ölüyorsanız, ki zaten coronadan ölen herkes zatürreden ölüyor, o zaman zaten zatürreden ölmüş oluyorsunuz zaten coronadan ölmemiş oluyorsunuz.

* Muhteşem bir pandemiyle mücadele yürütüyor Fahrettin Koca. Bizim tombul parmaklı güzel yanaklı Sağlık Bakanımız, benim yaşıtım o, en sevdiğim bakanımız Sağlık Bakanımız. Harika bir salgınla mücadele yürütüyor ve Türkiye’de ne kadar muhalif makyajlı olup ufak ufak AKP’ye yazılmak isteyen kim varsa Sağlık Bakanımıza övgüler düzüyor bu ülkede.

* Diyorlar ki ‘son derece şeffaf bilgiler veriyor, salgına mücadeleyi gerçekten çok harika yürütüyor’. İşte gördük salgınla mücadeleyi nasıl yürüttüğünü.

* ‘Pozitif bile olsanız değilsiniz kardeşim’ diyor, listeye yazmıyor. Siz Türk Tabipleri Birliği iseniz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyseniz veya topluma gerçekleri söylemekle yükümlü namuslu bir gazeteciyseniz ‘kardeşim Türkiye’de şurada şurada şu kadar corona virüsü vakası var’ dediğinizde ulusal çıkarlara aykırı davranan vatan hainisiniz.

* Eğer bir toplum kaç sayıda vatandaşının corona olduğunu açıklarsa şeffaf bir şekilde bu ulusal çıkarlara aykırıysa demek ki dünyada ulusal çıkarlara en fazla riayet eden ülke Kuzey Kore. Çünkü Kuzey Kore’de corona sayısı sıfır. Adam hiç kimseye açıklamıyor. Corona diyeni asıyor herif.

* Saygın bir corona vakası olabilmeniz için öncelikle AKP’li olmanız gerekiyor. Sıradan bir AKP’li de olmaz, kıdemli bir AKP’li olmanız lazım. Mesela Meclis Başkanı olursa öğreniyoruz, başbakan olursa öğreniyoruz.

* Sıradan bir gariban AKP’li corona olduysa onu öğrenemiyoruz. Çünkü onu açıklamak ulusal çıkarlara aykırı. Onlar sessiz sessiz ölecekler. Hepimiz corona virüsü olacağız, belki de şu an olduk bilmiyoruz. Gidip pozitif çıkarsak mazallah bunu topluma açıklamayacağız. Açıklarsak vatan hainiyiz.

* Ne yapacağız? Evimize gideceğiz, uslu uslu bekleyeceğiz. Ölürsek ailemize miras bırakacağız vasiyet. Coronadan öldüğünü söylemek vatana ihanet. Hem coronadan öl hem FETÖ’cü ol, olmayacak yani. Bari efendi gibi yurtsever bir milliyetçi olarak namuslu bir vatansever olarak sessiz sessiz öleceğiz.

“MİLLİ MÜCADELEYİ BÖYLE OKUMADIĞINIZA EMİNİM”

Özdil, 9 Ekim’de satışa çıkacak olan yeni kitabı Son Cüret ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Özdil, şunları söyledi:

* İzmir’in işgali ile başlayan 3 yıl 3 ay 22 gün süren ve 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu ile zaferle sonuçlanan milli mücadeleyi yazdım.

* Bu elbette bir tarih kitabı değil, gerçek olaylara ve gerçek kişilere dayanmasına rağmen bir akademik tez değil. Milli mücadelenin başından sonuna kadar on binlerce haberden oluşuyor.

* Acaba dedim bu haberleri bir araya getirip milli mücadelenin köşe yazısı gibi bir metni yazılabilir mi? 12 yıldır aslında buna çalışıyorum. 12 yıl çok ciddi okuma yaptım ve neticede tamamladım.

* 12 yıllık emeği birinci sayfadan başlayıp elinizden hiç bırakmadan 12 saatte bitirirseniz kendimi başarılı addedeceğim. 460 sayfalık bir kitap ama içinden en az 50 yeni kitap veya 50 yeni dizi senaryosu, 50 yeni film çıkabileceğine inandığım karakterler ve öyküler var. 38 yıllık kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum ki milli mücadeleyi böyle okumadığınıza eminim.

YILMAZ ÖZDİL'İN LALE ÖZAN ARSLAN'A YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN