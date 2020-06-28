Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin heyecanı bugün de AYT ve YDT ile devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavından bugün gerçekleştirilecek iki sınavın ardından sona erecek. Adaylar corona virüs nedeniyle önlemlerle sınava girebilecek. Peki YKS kaç saat sürecek? AYT ve YDT sınavı saat kaçta bitiyor?

AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

YKS ikinci oturumu (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak.

YDT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

YKS üçüncü oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak.

YKS SINAVINDAN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası,

AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası

tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.