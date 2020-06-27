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YKS’ye hazırlanan genç sınav günü inşaatta asılı bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde bugün düzenlenen sınava girmek için hazırlanan 19 yaşındaki Melek Kurtuluş'u yakınları evinin yanındaki inşaatta asılı buldu. Kurtuluş’un sınav stresine dayanamayıp intihar ettiği iddia edildi.

Yaşar ANTER
22:45 -
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YKS’ye hazırlanan genç sınav günü inşaatta asılı bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık Mahallesi'nde yaşayan ve bu sabah YKS sınavlarına girmesi beklenen 19 yaşındaki Melek Kurtuluş, evinin yanında bulunan inşaatta yakınları tarafından asılı olarak bulundu.

Sınava gitmesi beklenirken ailesinin sabah saatlerinde aradığı ve ardından evinin yanındaki inşaatta asılı halde bulduğu Kurtuluş, ipten indirilerek sağlık ekipleri çağrıldı.

112 acil servis ekipleri Kurtuluş'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Genç öğrencinin sınav stresine dayanamadığı iddia edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıp 3 kişinin ifadesine başvururken, Kurtuluş'un cenazesi otopsi yapılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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