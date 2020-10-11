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Yoğun bakımdaki hasta sayısı arttı! Validen kritik uyarı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 1 haftada görülen vaka artışının yoğun bakımda yatan hasta sayısını arttırdığını açıkladı.

23:48 -
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Yoğun bakımdaki hasta sayısı arttı! Validen kritik uyarı

Vali Gürel sosyal medyada yaptığı açıklamasında, corona virüsü ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı;

*İlimizde son bir hafta içinde vaka sayısında bariz bir artış gözlemlenmektedir. Vaka sayısındaki artış, hastanemizde yatan hasta sayısında ve yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artışa sebep olmaktadır.

*Virüsle mücadelenin uzun sürmesinin sizlerde yorgunluğa ve bıkkınlığa sebep olduğunun farkındayız. Ancak aşının bulunması ve tedavi edici ilaçların bulunmasına kadar kendimizi ve sevdiklerimizi bu illetten korumak zorundayız.

“HERKES KATKI SUNMALI”

Corona virüsüyle mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğini vurgulayan Gürel, şu ifadelere yer verdi:

*Ramazan Bayramı öncesi sizlerin hassasiyetiyle vaka sayısını sıfırlamıştık. Bunu tekrar başarabiliriz! Uyulması gereken kurallar çok basit; maske, mesafe ve temizlik.

*Gelin hep birlikte yarından itibaren Karabük'te bir kampanya başlatalım, herkes üzerine düşeni yapsın ve virüsü hayatımızdan ve Karabük'ten uzaklaştıralım.

*Cumhuriyet Kenti Karabüklüler olarak bize de örnek olmak, kurallara uymak yakışır. Sağlıklı bir Karabük ve sağlıklı bir Türkiye için; maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uyalım, çevremize örnek olalım.

*Başarı için tedbirde ısrarcı olmak zorundayız ve bu mücadeleyi birlikte yürütürsek başarıya ulaşacağız.

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 11 Ekim verilerine göre son 24 saatte 59 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 8 bin 837'Ye yükseldi. Tabloda yeni hasta sayısı da bin 502 artarak 335 bin 533'e çıktı. Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.
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