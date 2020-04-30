Yoğun bakımdaki hastaya immün plazma tedavisi uygulandı!

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* 19 Nisan tarihinde 64 yaşında kadın hastamız nefes darlığı, öksürük ve ateş şikâyetiyle hastanemize başvurmuş, yapılan tetkikler sonucunda akciğer tomografisi ve viral pnömoni ile uyumlu olması üzerine yatırılmıştır.
* Sağlık Bakanlığının Covid -19 rehberi doğrultusunda tedavi düzenlenmiş ancak, laboratuvar bulgularında ve akciğerinde düzelme olmaması üzerine hastanın takibinin 10. gününde Müdürlüğümüz ile iletişime geçilerek hastaya İmmün plazma tedavisi yapılması için başvurulmuştur.
* Yapılan başvuruda hastaya plazma uygulaması uygun görülmüş Müdürlüğümüz ve ADÜ işbirliği plazma hazırlatılmıştır.
* 64 yaşındaki hastaya 29 Nisan tarihinde İmmun plazma tedavisi uygulanmıştır.
* Hastamızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir.
* Takibi hekimlerimizce anbe an yapılmaktadır.
* Hastanelerimizde Covid-19 pozitif teşhisiyle tedaviye alınan ve ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen hastalarımızla iletişime geçerek, kendilerinden plazma tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunması konusunda yardımlarını talep ediyoruz. İHA