Yoğun bakımdaki hastaya immün plazma tedavisi uygulandı!

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 19 Nisan tarihinde 64 yaşında kadın hastamız nefes darlığı, öksürük ve ateş şikâyetiyle hastanemize başvurmuş, yapılan tetkikler sonucunda akciğer tomografisi ve viral pnömoni ile uyumlu olması üzerine yatırılmıştır.

* Sağlık Bakanlığının Covid -19 rehberi doğrultusunda tedavi düzenlenmiş ancak, laboratuvar bulgularında ve akciğerinde düzelme olmaması üzerine hastanın takibinin 10. gününde Müdürlüğümüz ile iletişime geçilerek hastaya İmmün plazma tedavisi yapılması için başvurulmuştur.

* Yapılan başvuruda hastaya plazma uygulaması uygun görülmüş Müdürlüğümüz ve ADÜ işbirliği plazma hazırlatılmıştır.

* 64 yaşındaki hastaya 29 Nisan tarihinde İmmun plazma tedavisi uygulanmıştır.

* Hastamızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir.

* Takibi hekimlerimizce anbe an yapılmaktadır.

* Hastanelerimizde Covid-19 pozitif teşhisiyle tedaviye alınan ve ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen hastalarımızla iletişime geçerek, kendilerinden plazma tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunması konusunda yardımlarını talep ediyoruz. İHA