‘Yunus’ların motosikletleri törenle teslim edildi

Yunus polislerinin kullanacağı motosikletlerin teslim töreni, Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer birer konuşma yaptı. Programa ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Aktaş'ın yardımcıları ile bazı polis müdürleri katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, motosikletli polislerin önemine vurgu yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada, İstanbul'un yoğunluğu sebebiyle motosikletli polislerin önemli olduğunun altını çizdi.

İHBARA ULAŞMA 10 DAKİKANIN ALTINDA

İstanbul'un Suriye'de gelen mültecilerle birlikte 16 milyon 500 binlik bir nüfusu barındırdığını ifade eden Yerlikaya, kentte yapılan ihbarlara polisin ortalama ulaşma süresinin 10 dakikanın altında olduğunu belirtti.

Corona salgını öncesindeki süreçten örnek veren Ali Yerlikaya, geçtiğimiz Ocak ayında “Polis İmdat Hattı”ndan 480 bin çağrı geldiğini söyledi. Yerlikaya, günlük ortalama 16 bin çağrı alan 155'e yapılan ihbarlara daha kısa sürede gidilmesi için de çalışmalar yapılacağını vurguladı.

3 YILDA SUÇLAR AZALDI

Yaptığı konuşmada asayiş suçlarıyla ilgili 2018, 2019 ve 2020'nin ilk 5 ayını kıyaslayan İstanbul Valisi, suç türlerinin çoğunda azalma olduğunu söyledi. Yerlikaya, 2020'de ocak ayında 1 günde yaşanan evden hırsızlık olayının sadece 33 olduğunu, 39 ilçesi olan kentte bu rakamın ilçe sayısından dahi az olduğunu vurguladı. Şubat ayında ise aynı suçla ilgili olay sayısının 27'ye düştüğünü belirtti.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

Konuşmasında İstanbul Emniyetinde bayrak değişimi olduğunu da belirten Vali Ali Yerlikaya, geçmiş hizmetlerinden ötürü Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Çalışkan'a teşekkür ederken protokolde yer alan yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a da başarı diledi.

32 İLE DAĞITILACAK

Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, alınan motosikletlerin 32 ile dağıtılacağını belirtirken, motosikletli polislerin son yıllarda asayiş olaylarında önemli azalmalara sebep olduğunu söyledi.

DUALARLA TESLİM EDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından motosikletler dualar eşliğinde teslim edildi. Motosiklet başında bekleyen polislerin sirenlerini çalarak yola çıkmaları renkli görüntüler oluşturdu.