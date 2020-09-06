Yüzüne asit döken erkek arkadaşını affeden Berfin özür diledi: Yanlış ve sağlıksız bir karardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı 23 yaşındaki Casim Ozan Çeltik’i affederek şikayetinden vazgeçen 20 yaşındaki Berfin Özek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“HER GÜN SORGULADIĞIM BİR KARARDI”

“Verdiğim bu kararın ne kadar yanlış ve sağlıksız olduğunu yine yanımda olan, olmayan herkes sayesinde fark etmem zaman aldı. Hukuksal bir mücadele devam ederken içimde verdiğim savaşı kimseyle paylaşamadım. Kendimi tanıyamadığım, yalnızlaştırdığım ve çok yorulduğum bir zamanda yaptığım büyük bir hataydı. İster hastalık deyin, ister sendrom. Benim bile hala adını koyamadığım neden, niçin? diye her gün sorguladığım bir karardı bu” diyen Berfin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ. SAĞLAM ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİM”

* Artık bitsin istemiştim ki, düşünmek istesem de bunu yapamıyorum zaten. Buna benzer buhranları yaşayanlar bilirler. İnsan garip bir varlık. Bazen öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki, sanki her şey çok güzel olacakmış gibi. Denize düşüp yılana sarılabiliyorsunuz. İyileşmek için bir adım daha attığıma inanıyorum. Çünkü sizin gördüğünüz yüzüm kadar içim de darmadağın oldu benim. Doğrunun ne olduğunu bildiğim halde onu bulmakta çok zorlanıyordum ve büyük bir adımla geriye kaçtım. Şimdi çok daha iyiyim ve artık savaşabilirim.

* Her zaman yanımda olan ailem ve İskenderun Kadın Platformu ve Avukat Mehtap Sert bu verdiğim kararın ne kadar sağlıksız olduğunu bıkmadan anlattılar ve kendi içime dönüp orayı temizleyebilmem konusunda yine yanımda oldular. Edeceğim teşekkür kadar dileyeceğim özür de yetmez biliyorum. Hepinizi, yanımda olan herkesi çok üzdüm. Ben de kendime herkes kadar şaşıyorum, ‘bunu nasıl yapabildim’ diye. Belki bugün değil ama yıllar içinde bunun da cevabını bulacağımı biliyorum.

* Benim için hiçbir şey bitmedi. Umutlarımla beraber kaldığım yerden daha sağlam adımlarla devam edeceğim. Benim için çırpınan başta ailem sonra canla başla yanımda olan tüm kıymetli sizlerden tekrar tekrar özür diliyorum ve söz veriyorum. Büyük bir adam değil büyük bir kadın olacağım.

NE OLMUŞTU? Geçen yıl 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit atıp, kaçmıştı. Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanmıştı. İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yapmıştı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edilmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Berfin önce cezayı yetersiz bulduğunu söyleyip bir süre sonra da şikayetinden vazgeçtiğini duyurmuştu.